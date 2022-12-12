Малое Алексеевское
Ступино, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3953Алексеевское Малое, с. вл.при р. Северке.43¼12¼38109145Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1520. Алексеевское Милое (Буковщино), село бывшее владельческое, при речке Северке, дворов 41, жителей 228, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. М. Алексеевское3571740Водяная мельница.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
305568Малое Алексеевскоесело55°14'с.ш.38°11'в.д.N-37-029
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46776000470с Малое Алексеевскоесело