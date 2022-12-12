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Среднерогатская

Среднерогатская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
168Среднерогатская, кол. нем.при колодце.12750303268Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище. Завод конебойный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Средне-Рогатская волость
54. Средняя Рогатка, селение бывшее колонистов, дворов 52, жителей 930, волостное правление (уездный город в 12 верстах), молитвенный дом, школа, 2 лавки, постоялый двор. Показать все

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Среднерогатская волость
Рогатка Средн. д.101 стан321 участок10город Санкт-Петербург
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