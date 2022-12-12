деревня Ущельное, деревня Ущельное, Ялтинский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Ущельное

Ялтинский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1479Дерекой, д. каз. тат.при ррч. Айвасиль-Дере и Куву-Сувате.23999220189Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Дерекойская волость
487. Дерекой, деревня бывшая государственная, при речке Демьять, дворов 75, жителей 502, волостное правление (уездный город 1½ в.), мечеть, 4 лавки. В 3 верстах — церковь Показать все
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