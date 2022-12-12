деревня Нурьял Карамас, деревня Нурьял Карамас, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Нурьял Карамас

Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Себе-Усадская волость
Изи-Карамас, Себе-Усадскойсм. Карамасы Малые.
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Карамасы Малые (Изи-Карамас), Себе-Усадскойчеремисы338
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Моркинский район
219105Нурьял Карамасдеревня56°21'48°54'O-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район, Коркатовское сельское поселение
88632425156д Нурьял Карамасдеревня
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