деревня Большое Нижнее, деревня Большое Нижнее, Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Большое Нижнее

Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Непоротовская волость
41НижнеедеревняНижнее, озероКуриловского, православногоНепоротовскому сельскому обществу1
130Большое НижнеедеревняНижнее, озероКуриловского, православногоДорбышевскому сельскому обществу8

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Себежский район
440168Большое Нижнеедеревня56°30'с.ш.28°54'в.д.O-35-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Себежский муниципальный район, Городское поселение Идрица
58654153112д Большое Нижнеедеревня
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