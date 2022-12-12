хутор Гребцово, хутор Гребцово, Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Гребцово

Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Сулиновская волость
1048Гребцовский поселок, Сулиновской волости, близ р. Большой-Несветай3687?108104Сельское правление, учил.454538
Черкасский округ, Грушевская станица
1049Гребцовский хутор, Грушевской станицы, при реке Несветае25В общ. вл. стан.9592Полиц. прик., сельск. староста, смеш. школа373719

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Родионово-Несветайский район
31753Гребцовохутор47°32'00"39°50'00"L-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Родионово-Несветайский муниципальный район, Кутейниковское сельское поселение
60648436106х Гребцовохутор
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