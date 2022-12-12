деревня Климово, деревня Климово, Спировский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Климово

Спировский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
7634Климово, д. каз.при колодце.343236120117
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Климовская волость
230. Климово, село бывшее владельческое, при реке Логовяже, дворов 20, жителей 130, волостное правление (уездный город в 12 в.), церковь православная, часовня, лавка. В 1 Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Василевская волость
14Климово61

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Спировский район
110379Климоводеревня57°21'35°03'O-36-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Спировский муниципальный район, Пеньковское сельское поселение
28652416251д Климоводеревня
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