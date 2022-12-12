село Тимки, село Тимки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Тимки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2888Тимки, д. вл.при рч. Оржице.351072301322Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Яблоновская волость
643. Тышки, деревня бывшая владельческая, при речке Гнилой Оржице, дворов 115, жителей 633, питейный дом, кзн., крупчатка, 7 ветряных мельниц, маслобойный завод

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Яблоновская волость
4.0Тимки деревняТимковское крестьян собственников33011615513275420426846

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18969Тимкиселор-н Оржицькийсільрада Куйбишевська
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