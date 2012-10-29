село Кудро, село Кудро, თიანეთის მუნიციპალიტეტი, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014) — Familio

Кудро

თიანეთის მუნიციპალიტეტი, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ყუდრო
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
მცხეთა-მთიანეთი, თიანეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა სიონის ტერიტორიული ორგანო
ყუდროQudroМужчин: 44. Женщин: 31. Всего: 75.
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