село Вериговка, село Вериговка, Валуйский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Вериговка

Валуйский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1034Казинка (Мокрая Казинка, Вериговка), слоб. вл.при рч. Мокрой Казинке.353558252262Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Казинская волость
502. Вериговка (Казинка), слобода бывшая владельческая, при речке Казинке, дворов 93, жителей 485, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Валуйский район
133635Вериговкасело50°12'37°38'M-37-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Валуйский
14720000171с Вериговкасело
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