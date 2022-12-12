Никольское
Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9238Никольское в Слободищах (Николо-Мокрое), с. вл.при р. Кисьме.20станов. кварт.195768Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
186. Никольское в Слободищах (Никола Мокрый), село бывшее владельческое, при речках Кисьме и Чернихе, дворов 28, жителей 140, волостное правление (уездный город в 20 верс Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. Никольское в СлободищахI. Никольское общество914432—30Никольский в Слободищах приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5307Никольскоесело57°36'с.ш.38°38'в.д.O-37-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78646410251с Никольскоесело