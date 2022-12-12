Норки
Чериковский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
590. Норки, деревня бывшая государственная, при реке Козле, дворов 111, жителей 716
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
7Дер. Нарки бол. дорогеручьеМарковскому с. о. 186628526Лобановского пр. 7817
27Вод. мел. Норковскаяпроселкеозере и речке Удожкедв. В. Д. Борейшо, кат. 132Вородьк. р.-кат. 7016
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Норки78
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Норки63