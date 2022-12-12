деревня Норки, деревня Норки, Чериковский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Норки

Чериковский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Лобановская волость
590. Норки, деревня бывшая государственная, при реке Козле, дворов 111, жителей 716

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Лобановская волость
7Дер. Нарки бол. дорогеручьеМарковскому с. о. 186628526Лобановского пр. 7817
27Вод. мел. Норковскаяпроселкеозере и речке Удожкедв. В. Д. Борейшо, кат. 132Вородьк. р.-кат. 7016

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чериковский район, Веремейский сельсовет
д Норки78

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чериковский район, Веремейский сельсовет
д. Норки63
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