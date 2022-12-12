село Коломицы, село Коломицы, Черкаська область (на 2018) — Familio

Коломицы

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
3384Коломийцы, с. вл.при рч. Чумгаке40795319337Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Коломиевская волость
808. Коломийцы, село бывшее владельческое, при речке Чумгаке, дворов 134, жителей 738, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, питейный до Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Пирятинский уезд, Кантакузовская волость
1.0Коломийцы селоКоломиевское крестьян собственников 1-ое2366472118194198392

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27203Коломиціселоцентр сільської радир-н Драбівськийсільрада Коломицька
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