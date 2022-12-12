деревня Турово, деревня Турово, Коношский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Турово

Коношский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1979Туровская, д.при рч. Вохтомице.13575286781Часовня православная. Дегтекурных заведений 8. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Мелентьевская волость
350. Туровская, деревня бывшая государственная, дворов 27, жителей 176, часовня, мельница, 6 дегт. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Коношский район
106302Туроводеревня61°10'с.ш.40°14'в.д.P-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Коношский муниципальный район, Вохтомское сельское поселение
11622408156д Туроводеревня
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