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Старо-Животов

Старо-Животовская волость, Таращанский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Таращанский уезд, Староживотовская волость
1174. Старый Животов, местечко бывшее владельческое, при речке Роське, дворов 154, жителей 1128, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православная, к Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Таращанский уезд, Старо-Животовская волость
Старо-Животов м.
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