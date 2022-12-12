Старо-Животов
Старо-Животовская волость, Таращанский уезд (на 1900)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- другой
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1174. Старый Животов, местечко бывшее владельческое, при речке Роське, дворов 154, жителей 1128, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православная, к Показать все
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Старо-Животов м.