село Лесопильное, село Лесопильное, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край (на 2019) — Familio

Лесопильное

Бикинский муниципальный район, Хабаровский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Хабаровский край, Бикинский район
174601Лесопильноесело46°44'00"134°21'00"L-53-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Хабаровский край, Бикинский муниципальный район, Сельское поселение село Лесопильное
8609407101с Лесопильное#Н/Д
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