село Большая Лозовка, село Большая Лозовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Большая Лозовка

Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
422Большая Лазовка (Покровское), с. каз.при пруде.751098417447Церковь православная 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Больше-Лазовская волость
13. Б. Лазовка, село бывшее государственное, при озере Лебяжьем, дворов 125, жителей 1030, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, 2 лавки

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Больше-Лазовская волость
село Большая Лазовка«Токаревская» почт.-телеграф. контора7515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Токарёвский район
65124Большая Лозовкасело52°07'41°20'N-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Токарёвский муниципальный район, Сельское поселение Александровский сельсовет
68642410116с Большая Лозовкасело
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