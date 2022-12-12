село Борщевое, село Борщевое, Веневский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Борщевое

Веневский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Веневский уезд
1318Баршевое, сц. вл.при рч. Дерницком Шатце.1215179795
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Веневский уезд, Городенская волость
334. Борщевое, сельцо бывшее владельческое, дворов 24, жителей 150, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Веневский район
388913Борщевоесело54°15'с.ш.38°08'в.д.N-37-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Веневский муниципальный район, Центральное сельское поселение
70612460441с Борщевоесело
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