деревня Беркаево, деревня Беркаево, Устьянская волость, Кадниковский уезд (на 1914) — Familio

Беркаево

Устьянская волость, Кадниковский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3876Беркаево, д. вл.при колодце.4113102728
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Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Корневская волость
75БеркаевоВертковск.Петровскийсвободные хлебопашцы71620
Кадниковский уезд, Устьянская волость
55БеркаевоЗародовск.Петро ПавловскийГалахова509174139
6БеркаевоПоповскоеПетро ПавловскийГоловина40561517
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