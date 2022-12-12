село Раево, село Раево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Раево

Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Чернский уезд
3863Раево, с. вл.при колодце.402020128132Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Чернский уезд, Раевская волость
1021. Ляпуновка (Раево), село бывшее владельческое, дворов 36, жителей 300, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь православная, лавка, ярмарка 1-го Ав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Тепло-Огаревский район
391248Раевосело53°26'с.ш.37°29'в.д.N-37-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Тепло-Огаревский муниципальный район, Волчье-Дубравское сельское поселение
70642420316с Раевосело
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