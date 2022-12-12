Татарский Азибей
Семиостровская волость, Мензелинский уезд (на 1906)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1915Азибей (Идиль-Каин-Тюба), деревня.при оз. Митаве.3040160472457Б. — Мечеть 1. Мельниц ветреных 4. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1249. Азибеи Татарския (Идиль-Каин-Тюба), деревня бывшая государственная, при озере Ми таве, дворов 164, жителей 1015, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
20Татарские Азибеи, д. при оз. Митаве, мечеть, 5 бак. лав., х.-з. маг., баз., 7 ветр. мел.3012340892905Земледелие