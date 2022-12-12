деревня Татарский Азибей, деревня Татарский Азибей, Семиостровская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Татарский Азибей

Семиостровская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1915Азибей (Идиль-Каин-Тюба), деревня.при оз. Митаве.3040160472457Б. — Мечеть 1. Мельниц ветреных 4. Пчеловодство.
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Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Семиостровская волость
1249. Азибеи Татарския (Идиль-Каин-Тюба), деревня бывшая государственная, при озере Ми таве, дворов 164, жителей 1015, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Семиостровская волость
20Татарские Азибеи, д. при оз. Митаве, мечеть, 5 бак. лав., х.-з. маг., баз., 7 ветр. мел.3012340892905Земледелие
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