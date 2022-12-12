село Плешкани, село Плешкани, Черкаська область (на 2018) — Familio

Плешкани

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
955Плешкани, с. вл. и казач.при рч. Золотоноше.255117358420Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Гельмановская волость
214. Плошкани, село бывшее государственное и владельческое, при реке Супое, дворов 190, жителей 943, церковь православная, школа, питейный дом, 18 ветряных мельниц, 2 мас Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Гельмязовская волость
9.0Плешкани селоПлешканевское козаков8221741952965585551113

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27360Плешканіселоцентр сільської радир-н Золотоніськийсільрада Плешканівська
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