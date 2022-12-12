Борок Сулежский
Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1415Борок, д. вл.при р. Усвеже.182532102121Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
763. Борок, деревня бывшая владельческая, дворов 38, жителей 228, земская почтовая станция
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
4Борск601¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109013Борок-Сулежскийдеревня57°54'36°50'O-37-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28604402101д Борок Сулежскийдеревня