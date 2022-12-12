посёлок городского типа Маньковка, посёлок городского типа Маньковка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Маньковка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Маньковская волость
1247. Маньковка, село бывшее военных поселян, при речке Журавлинке, дворов 562, жителей 2883, волостное правление (уездный город в 27 верстах), 2 церкви православных, учл Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Маньковская волость
Маньковка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27589Маньківкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Маньківськийселищна рада Маньківська
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