слобода Возминская, слобода Возминская, Аннинская волость, Волоколамский уезд (на 1913) — Familio

Возминская

Аннинская волость, Волоколамский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1852Возминская, сл. каз.при рч. Роздеришке.11581210262Церковь православная 1. Приходское училище. Сельское управление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Аннинская волость
729. Слобода Возмище, слобода бывшая государственная, при речке Городне, дворов 92, жителей 521, церковь православная, 5 бумого-ткацк. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Аннинская волость
Слобода Возминская 9станция Волоколамск. 5822 мелочных лавки.
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