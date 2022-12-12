село Нижние Карамалы, село Нижние Карамалы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Нижние Карамалы

Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
655Азналы (Барамала), деревня.при р. Ике.404569263193Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Ермекеевская волость
315. Азналы-Карамала, деревня бывшая государственная, при реке Ике, дворов 77, жителей 365, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Ермекеевский район
525097Нижние Карамалысело53°57'00"53°35'00"N-39-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ермекеевский муниципальный район, Сельское поселение Среднекарамалинский сельсовет
80625425106с Нижние Карамалысело
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