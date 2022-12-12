село Веськово, село Веськово, Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Веськово

Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3811Веськово, с. дворянского общества Владим. губ.при оз. Плещееве и рч. Веске.5543141150Церковь православная 1. Памятник Императору Петру I. Ярмарок 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Переславский уезд, Рыбнослободская волость
306. Веськово, село бывшее удельное, дворов 42, жителей 231, церковь православная, маслобойня, 2 ткацких светелки, 2 овичнных завода, водяная мельница, торжок 29-го июня, Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Переславская волость
4493Веськово село24445160½55

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Переславский район
388337Веськовосело56°43'с.ш.38°47'в.д.O-37-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Переславский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
78632455121с Веськовосело
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