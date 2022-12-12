Веськово
Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3811Веськово, с. дворянского общества Владим. губ.при оз. Плещееве и рч. Веске.5543141150Церковь православная 1. Памятник Императору Петру I. Ярмарок 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
306. Веськово, село бывшее удельное, дворов 42, жителей 231, церковь православная, маслобойня, 2 ткацких светелки, 2 овичнных завода, водяная мельница, торжок 29-го июня, Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4493Веськово село24445160½55
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
388337Веськовосело56°43'с.ш.38°47'в.д.O-37-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78632455121с Веськовосело