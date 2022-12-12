деревня Семеновское, деревня Семеновское, Кашинский район, Тверская область (на 2018) — Familio

Семеновское

Кашинский район, Тверская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
5964Семеновское, с. каз.при р. Медведице.15станов. кварт.35152148Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Кашинский уезд, Потуповская волость
616. Семеновское, село бывшее государственное, при реке Медведице, дворов 46, жителей 271, церковь православная, школа, лавка

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Потуповская волость
42Семеновское621

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
129499Семеновскоедеревня57°16'37°23'O-37-099
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