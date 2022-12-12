деревня Тау, деревня Тау, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Тау

Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1199Тавова, деревня.при рч. Варее.65842106119Мщ. — Мечеть 1. Мельница водяная. Пчеловодство, извозничество.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Кызыльяровская волость
817. Товова, деревня бывшая государственная, при речке Гарейке, дворов 53, жителей 270, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кызылъяровская волость
30Тавова, д. при реч. Ялан-Гарей, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., вод. мел.82577234207Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Янаульский район
525240Таудеревня56°06'00"55°24'00"O-40-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Янаульский муниципальный район, Сельское поселение Месягутовский сельсовет
80659455131д Таудеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close