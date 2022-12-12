деревня Верховье, деревня Верховье, Боронишинская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Верховье

Боронишинская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3360Верховье, д. каз.при колодцах.54661205213Завод свечной 1.
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Боронишинская волость
д. Верховое-НовоеIII. Верховское общество941643Афанасьевский монастырь
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д. Верховое-СтароеIII. Верховское общество941766Афанасьевский монастырь
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