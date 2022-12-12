деревня Слобода, деревня Слобода, Порховский район, Псковская область (на 2018) — Familio

Слобода

Порховский район, Псковская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
563Подмонастырская Слобода, дер.при рч. Невеле.60603597125
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Псковский уезд, Заборовская волость
24. Подмонастырская Слобода, деревня бывшая государственная, при речке Дубенке, дворов 32, жителей 237, ярмарка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Порховский район
70850Слободадеревня57°31'с.ш.29°04'в.д.O-35-095
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