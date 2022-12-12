Кунья
Добрянский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1654Кунья, дер.при рч. Кунье.878953149155Часовня православная 1. Почтовая станция. Торжок 1. Кузниц 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
137. Кунья, деревня бывшая владельческая, при речке Кунье, дворов 54, жителей 324, часовня, почтовая станция, 2 тржк.: 18-го марта и 8-го ноября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
736371Куньядеревня58°41'00"56°45'00"O-40-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57616425126д Куньядеревня