село Сабабаш, село Сабабаш, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Сабабаш

Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1188Гажинская Пустошь. (Сабабаш), д. каз.при рч. Сабе.752765191200Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Сатышевская волость
696. Гажинская Пристань (Сабабаш), деревня бывшая государственная, при речке Сабабашке, дворов 70, жителей 441, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Сатышевская волость
Гожинская Пустошь, Сатышевскойтатары713
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Сабабаш, Сатышевскойсм. Гожинская Пустошь.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сабинский район
188933Сабабашсело56°02'50°37'O-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сабинский муниципальный район, Мешинское сельское поселение
92652452106с Сабабашсело
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