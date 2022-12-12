посёлок Ануйский, посёлок Ануйский, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Ануйский

Солонешенский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Бийский округ
1347Черный Ануй, с. инород.при р. Черном Ануе.200200122935Церковь православная 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Солонешенский район
488609Ануйскийпосёлок51°44'84°10'M-45-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Солонешенский муниципальный район, Сельское поселение Сибирячихинский сельсовет
1643445111п Ануйский#Н/Д
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