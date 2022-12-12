деревня Алтиники, деревня Алтиники, Ezernieku pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Алтиники

Ezernieku pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Вайводовская волость
105АлтынникифольварокколодецДагденского, римско-католическогоЕ. В. фон-Кейслер, двор. , лют.1

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Ezernieku pagasts
Altinīki100136483ciemsEKS
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close