деревня Преображенское, деревня Преображенское, Вознесенская волость, Юхновский уезд (на 1904) — Familio

Преображенское

Вознесенская волость, Юхновский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11523Преображенское (Преображенск), д. вл.при колодцах.7029148885
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Вознесенская волость
565. Преображенск, деревня бывшая владельческая, дворов 43, жителей 446, лавка

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Вознесенская волость
115ПреображенскДеревня6560160190Земская школа, школа грамоты, мелочная лавка, торговый амбар, кузня, красильня, казенная винная лавка.
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