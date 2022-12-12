деревня Вородьков 1, деревня Вородьков 1, Кричевский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Вородьков 1

Кричевский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Белицкая волость
15Дер. Вородьков 1-йпроселкеруч. РектаВородьковскому 1-му сел. общ. 459798Вородьковск. пр. 7323

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кричевский район, Ботвиновский сельсовет
д Вородьков 113

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кричевский район, Ботвиновский сельсовет
д. Вородьков 116
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