посёлок Красный Курган, посёлок Красный Курган, Навлинский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Красный Курган

Навлинский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Навлинский район
68729Красный Курганпосёлок52°47'с.ш.34°24'в.д.N-36-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Навлинский муниципальный район, Навлинское городское поселение
15638151136п Красный Курганпоселок
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