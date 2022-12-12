хутор Калиновка, хутор Калиновка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Калиновка

Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Усть-Березовская волость
1679Калиновский поселок, У.-Березовской волости, при реке Березовой67961218198Сельское правление, церковно-приходская школа1981703

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Белокалитвинский район
529738Калиновкахутор48°34'00"41°07'00"M-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Белокалитвинский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
60606430136х Калиновкахутор
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