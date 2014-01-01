село Вачнадзиани, село Вачнадзиани, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014) — Familio

Вачнадзиани

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ვაჩნაძიანი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тифлисская губерния, Телавский уезд, Вачнадзианское сельское общество
село Вачнадзиани

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
კახეთი , გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, ვაჩნაძიანის თემი
ვაჩნაძიანიVachnadzianiМужчин: 741. Женщин: 788. Всего: 1529.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Гурджаанский район, Шромский сельсовет
село Шрома2251769
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close