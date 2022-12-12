село Аряш, село Аряш, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Аряш

Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1189Аряш, сц. вл.при рч. Аряше.663567221224Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Кулясовская волость
644. Аряш, сельцо бывшее владельческое, при речке Аряше, дворов 91, жителей 519, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Камешкирский район
47683Аряшсело52°46'45°45'N-38-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Камешкирский муниципальный район, Сельское поселение Лапшовский сельсовет
56631410111с Аряшсело
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