село Нижнее Бабаларово, село Нижнее Бабаларово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Нижнее Бабаларово

Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Бурзянская волость
20. Иткабылова (Тамак-Бабаларова), деревня бывшая государственная, при речке Кургазе, дворов 39, жителей 273, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Куюргазинский район
524523Нижнее Бабаларовосело52°24'00"55°32'00"N-40-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Куюргазинский муниципальный район, Сельское поселение Якшимбетовский сельсовет
80639465121с Нижнее Бабаларовосело
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