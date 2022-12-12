деревня Бровцыно, деревня Бровцыно, Бухаловская волость, Даниловский уезд (на 1901) — Familio

Бровцыно

Бухаловская волость, Даниловский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1423Бровцыно, д. вл.при колодцах.331971618
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Бухаловская волость
821. Бровцыно, деревня бывшая владельческая, дворов 6, жителей 33, сапожный завод

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Бухаловская волость
д. БровциноI. Общество № 1.2636Бабинский приход
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