деревня Рагозино, деревня Рагозино, Высоцкая волость, Оршанский уезд (на 1910) — Familio

Рагозино

Высоцкая волость, Оршанский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Высоцкая волость
6Дер. РагозинопроселкеколодцеАндриановск. с. о. 2810799Ореховского пр. 10217
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