деревня Радовище, деревня Радовище, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Радовище

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1877Радогощь (Радовище), д. вл.при рч. Радогоще.351930135152
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Старосельская волость
611. Радовище, деревня бывшая владельческая, дворов 44, жителей 283, бумажн. ф.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
63823Радовищедеревня53°16'с.ш.35°20'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Ильинское сельское поселение
54657419126д Радовищедеревня
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