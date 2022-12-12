село Липники, село Липники, Житомирська область (на 2018) — Familio

Липники

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Овручский уезд, Веледникская волость
1382. Липники, село бывшее владельческое, при речке Полче, дворов 69, жителей 621, церковь православная, питейный дом, 2 водяных мельницы, винокуренный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7207Липникиселоцентр сільської радир-н Лугинськийсільрада Липниківська
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