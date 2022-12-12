деревня Гачки, деревня Гачки, Фировский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Гачки

Фировский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Жабенская волость
396. Гачки, деревня бывшая владельческая, при реке Гранишне, дворов 57, жителей 224, 2 лвк, 2 дегтярн. зав.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Жабенская волость
11Гачки (Гачек) (дер.)3-го стана, 4-го зем. уч.Гачкинского73952052124176583земледелиеотхожий промыселрека Гранична.Земская школа, хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки, кузн , 2 дегтярных завода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Фировский район
110049Гачкидеревня57°28'33°33'O-36-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Фировский муниципальный район, Фировское сельское поселение
28657418116д Гачкидеревня
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