деревня Бахтаче, деревня Бахтаче, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Бахтаче

Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2557Бактачигар, д. каз.при овраге Усюль.1271231103102
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, Куллекиминская волость
1200. Бахтачигар, деревня бывшая государственная, дворов 34, жителей 204, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Кулле-Киминская волость
Бахтачигар, Кулле-Киминскойтатары443
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Атнинский район
142264Бахтачедеревня56°21'49°15'O-39-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Атнинский муниципальный район, Кулле-Киминское сельское поселение
92613434111д Бахтачедеревня
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