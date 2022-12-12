село Мирнополье, село Мирнополье, Одеська область (на 2018) — Familio

Мирнополье

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
344Фриденсталь, нем. кол.при рч. Шаге.80114533532Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Арцизская волость
126. Фриденсталь, колония немцев, при речке Шаге, дворов 130, жителей 1397, молитвенный дом, школа, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16601Мирнопілляселоцентр сільської радир-н Арцизькийсільрада Мирнопільська
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