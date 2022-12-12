посёлок отделения №2 совхоза "АМО", посёлок отделения №2 совхоза "АМО", Новоаннинский район, Волгоградская область (на 2018) — Familio

отделения №2 совхоза "АМО"

Новоаннинский район, Волгоградская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Новоаннинский район
301737отделения №2 совхоза "АМО"посёлок50°29,0' с.ш.42°57,0' в.д.M-38-050
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